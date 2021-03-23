23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi sabah saatlerinde 'na giriş yaptı. Çok sayıda askerin ağır silahlarla nöbet tuttuğu gemi, yaklaşık İstanbul Boğazı'nı 1,5 saatte geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
ABONE OL
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 Borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze fırkateyni 2 gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı.

Savaş gemisi bugün saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti.

Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan fırkateyn 3 gün sonra Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA