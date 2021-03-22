22 Mart 2021, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'den Suriye ve Rusya'ya kınama: Halep ve İdlib'de siviller öldürüldü

Son dakika: ABD'den Suriye ve Rusya'ya kınama: Halep ve İdlib'de siviller öldürüldü

Sözcüsü yaptığı açıklamada " ve İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen rejiminin topçu saldırıları ile saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirtti. Price Rus hava saldırılarında İdlib'in Türkiye sınırındaki Babu'l Hava sınır kapısına yakın yerlerin de vurulduğunu ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: ABD'den Suriye ve Rusya'ya kınama: Halep ve İdlib'de siviller öldürüldü

, sivillerin de öldüğü 'teki rejiminin top saldırıları ile İdlib'de saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlık Sözcüsü , Suriye'de bazı sivillerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırılarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜLER

Price, açıklamasında, "ABD, Halep ile İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esed rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rejim unsurlarının El Eterip ilçesindeki hastaneye topçu atışıyla saldırı düzenlediğini, aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Price, hastanenin koordinatlarının Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çatışmasızlık mekanizması ile önceden paylaşıldığını vurguladı.

TÜRKİYE SINIRI VURULDU

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, "İlaveten, Rus hava saldırılarında İdlib'in Türkiye sınırındaki Babu'l Hava sınır kapısına yakın yerler vuruldu ve bir sivilin öldüğü bildirildi." açıklamasını yaptı ve Babu'l Hava sınır kapısının halen BM onaylı olarak Suriye'ye açılan tek insani geçiş noktası olduğunu belirtti.

BU ŞİDDET DURMALI

Her ay 2,4 milyon Suriyelinin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi noktasında sınır kapısının ve bu bölgenin önemine dikkat çeken Price, "Sivil tıbbi personel ve tesisler de dahil hiçbir sivil, askeri eylemlerin hedefi olmamalıdır. Bu şiddet durmalıdır; ülkede kapsamlı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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