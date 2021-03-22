Son dakika: ABD'den Suriye ve Rusya'ya kınama: Halep ve İdlib'de siviller öldürüldü

ABD Dışişleri Bakanlığı, sivillerin de öldüğü Halep'teki Esed rejiminin top saldırıları ile İdlib'de Rus hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Suriye'de bazı sivillerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırılarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.