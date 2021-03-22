22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı! "En büyük insan hakları krizlerinden biri"

İngiltere'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı! "En büyük insan hakları krizlerinden biri"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ’in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri 'ndan bu yana görülen “en büyük insan hakları krizlerden biri” olarak niteledi. Raab tüm Uygur nüfusunun gözetim altında tutulduğunu, kadınların zorla kısırlaştırıldığını ve çocukların ailelerinden zorla koparıldığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
İngiltere'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı! En büyük insan hakları krizlerinden biri

İngiltere, 'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

"EN BÜYÜK İNSAN HAKLARI KRİZLERİNDEN BİRİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri 'ndan bu yana görülen "en büyük insan hakları krizlerden biri" olarak niteledi.

KANITLAR ORTAYA KONULDU

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kısırlaştırma, kitlesel gözaltı ve gözetleme, işkencenin de yer aldığı insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya çıkan kanıtların göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Raab, kanıtların uydu görüntüleri, hayatta kalanların ifadeleri, resmi belgeler, Çin hükümetinden sızan bilgiler, ve Uluslararası Af Örgütünün de dahil olduğu güvenilir açık kaynak raporları ve İngiliz diplomatların bölgeye yaptığı ziyaretlerden oluştuğunu söyledi.

ÇOCUKLAR ZORLA TOPLANIYOR

Raab, DNA'ların toplanması, yüz tanıma yazılımı ve polislik algoritmaları dahil olmak üzere birçok yöntemin kullanılmasıyla tüm Uygur nüfusunun gözetim altında tutulduğunu, kadınların zorla kısırlaştırıldığını ve çocukların ailelerinden zorla koparıldığını kaydetti.

YAPTIRIM KARARI

Uluslararası ortaklarıyla çalışarak sorumlulara hesap sormak için hedefe yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu kapsamda 4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosuna yaptırım kararı aldıklarını duyuran Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan , Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü , Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.

Uygur Türklerine Çin işkencesi! UYGUR TÜRKLERİNE ÇİN İŞKENCESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA