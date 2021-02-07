Rusya'dan Suriye hamlesi! Hava üssünü genişletiyor
Suriye'de varlığını kalıcı hale getirmek isteyen Rusya'dan yeni bir hamle daha geldi. Rusya, Suriye'deki en büyük hava üssü olan Hmeymim Hava Üssü'nü genişletme kararı aldı. Üsse ait son uydu fotoğrafları servis edildi.
DÜNYA İHA
Suriye'de, Şam rejimine destek veren ve burada askeri üsleri bulunan Rusya, en stratejik noktalardan biri olan Hmeymim Hava Üssü'nü genişletme kararı aldı.
Askeri hava operasyonları, gözlem uçuşları ve askeri kargo taşımacılığında kullanılan hava üssünün genişletilmesiyle birlikte Rusya'nın en önemli bombardıman uçakları olan Tu-95, Tu-22 ve Tu 160 tipi süpersonik bombardıman uçaklarının bu hava üssünde faaliyet yürütebileceği öğrenildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssünün genişletilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, Rus basınında üssün genişletilmesine yönelik uydudan çekilen fotoğraflara yer verildi.
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Yayınlanan fotoğraflara göre, Hmeymim Hava Üssü'nde çalışmalar yapılarak, pistlerin uzatıldığı görüldü.