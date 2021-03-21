Joe Biden Air Force One'a binerken neden 3 kere düştü? Beyaz Saray açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz gün Air Force One’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken üç kere düşmesi basında geniş yer bulmuştu. Peki, Biden Air Force One'a binerken neden 3 kere düştü? Merakla beklenen açıklama Beyaz Saray'dan geldi.
ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Joe Biden, geçtiğimiz gün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'nde görüntülendi.
Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.
Konuyla ilgili ilk açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.
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BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.