21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Joe Biden Air Force One'a binerken neden 3 kere düştü? Beyaz Saray açıkladı

Joe Biden Air Force One'a binerken neden 3 kere düştü? Beyaz Saray açıkladı

Başkanı 'ın geçtiğimiz gün ’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken üç kere düşmesi basında geniş yer bulmuştu. Peki, Biden Air Force One'a binerken neden 3 kere düştü? Merakla beklenen açıklama 'dan geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL

Başkanlığı koltuğuna oturan , geçtiğimiz gün eyaletine bağlı kendine yapacağı ziyaret öncesi 'nde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Konuyla ilgili ilk açıklama Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

Biden'ın 3 kez düşmesi gündem oldu! BİDEN'IN 3 KEZ DÜŞMESİ GÜNDEM OLDU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA