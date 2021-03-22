Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş karar: Genelkurmay Başkanı’nı değiştirdi
Azerbaycan karşısında geçen yıl büyük kayıplar vererek hezimete uğrayan Ermenistan'da karışıklık bitmek bilmiyor. Geçen hafta erken seçim kararı alan Başbakan Nikol Paşinyan, yeni bir Genelkurmay Başkanı atadı.
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Azerbaycan'a karşı alınan yenilginin ardından başbakanın istifa etmesini tavsiye eden Genelkurmay Başkanını değiştirmek isteyen Paşinyan, tabiri caizse muradına erdi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, bugün bu değişim gerçekleşti.
Paşinyan, Artak Davtyan'ı Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.
Aynı habere göre, Paşinyan'ın önerdiği bu isim henüz cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak onaylanmadı.