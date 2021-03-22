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PKK'dan yeni Ayn İsa oyunu

Terör örgütü , 'nin Ayn İsa Bölgesi'nde yangınlar çıkartarak suçu 'ne atmaya başladı. Yangınlar sonrasında 'nin bölgeleri vurduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışılıyor.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021
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PKK'dan yeni Ayn İsa oyunu

Terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa Bölgesi'nin farklı noktalarında yangın çıkararak, bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Ayn İsa'da yeni bir girişimde bulunduğu belirlendi.

Bölgede çeşitli noktalarda yangın çıkaran teröristlerin bununla bölgeyi TSK unsurlarının vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.

Teröristlerin böylece dünya kamuoyuna 'Ayn İsa bölgesinde sivil halkın hedef alındığı' yalanını yaymaya çalıştığı belirtildi.

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