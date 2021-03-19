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Endonezya’da film gibi olay! Tsunamide öldüğü düşünülen polis 16 yıl sonra akıl hastanesinde çıktı

’da 2004 yılında meydana gelen tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından bir akıl hastanesinde bulundu. Asep’in tsunami sonrası yaşadığı trajedi sonucu akli dengesinin bozulduğu öğrenildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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'nın 'nın batı kıyısında, 2004'te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi. Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6'ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

TSUNAMİ SONRASI TRAVMA YAŞADI
Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep'in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi.

Asep'in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk" dedi.

'ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep'in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

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