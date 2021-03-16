Yunanistan'dan Türkiye itirafı! Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü
Türkiye'nin yükselen askeri gücü Yunanistan'ı korkuttu. Yunan hükümeti Avrupa'dan aldığı emirlerle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de taciz etmeye devam ederken, Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou gerçekleri yüzlerine vurdu. Emfiecioglou, Türkiye'nin kendilerinden güçlü olduğunu hatırlattı.
Türkiye'yi ABD, İsrail, Fransa ve Suudi Arabistan'a güvenerek kışkırtmaya devam eden Yunanistan'da gerçekleri gören birileri ortaya çıktı. Türkiye'nin askeri alandaki gelişimine dikkat çeken Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, Türk donanmasının gücüne vurgu yaptı.
HALKI YARDIMA DAVET ETTİ
Yunanistan'da Ekim ayında kurulan Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan destek istedi. "Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi" diyen Emfiecioglou "Gemilerimiz yaşlanmış durumda bu nedenle acilen donanmamızı güçlendirmemiz gerekir" ifadelerine yer verdi.
Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'da hükümet, ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu.Yunanistan'da Ekim 2020'de kurulan Yunan Filo Fonu Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için tüm halkı yardım etmeye davet etti.
GÜÇLENİYORLAR
Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emfiecioglou imzasıyla yayınlanan çağrıda, "Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern firkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye'den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB'imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle AVEROF II – Yunan Filo Fonu Derneği'ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euro'ya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euro'ya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euro'ya çıkartılmıştı.
Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var.
Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.
ABD VE İSRAİL'E SIĞINDI
Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, İsrail ile Yunanistan arasında yapılan savunma iş birliği anlaşması kapsamında 3 yıllığına Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan insansız hava araçlarının İskiri Adası'ndaki 135. Hava Üssü'nde oluşturulan özel üste konuşlandırılacağını yazdı.
Bu konuda yapılan çalışmaların ve insansız hava araçlarını kullanacak Yunan askeri personelin İsrail'deki eğitimlerinin tamamlandığı belirtilen haberde, Heronların ileriki günlerde Yunanistan'a getirilerek nisanda faaliyete geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.
.