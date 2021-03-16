Yunanistan'dan Türkiye itirafı! Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü

GÜÇLENİYORLAR

Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emfiecioglou imzasıyla yayınlanan çağrıda, "Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern firkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye'den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB'imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle AVEROF II – Yunan Filo Fonu Derneği'ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.