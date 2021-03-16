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Portekiz Anayasa Mahkemesinden ötenazi kararı

Anayasa Mahkemesi, parlamentonun bu yılın başında onayladığı ötenaziyi anayasana aykırı buldu.Yasaya göre, 18 yaşından büyük, ölümcül hastalığı olanlar ya da dayanılmaz acı çekenler talep edebiliyordu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Portekiz Anayasa Mahkemesinden ötenazi kararı

Portekiz'de Anayasa Mahkemesi, ötenaziyi anayasaya aykırı ilan etti. Karar, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın mahkemeden söz konusu yasayı yeniden değerlendirmeyi istemesinin ardından alındı.

Yargıç Pedro Machete, düzenlediği basın toplantısında yasanın, yaşama hakkı ilkesine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı bulunduğunu söyledi. Sousa, daha önce yaptığı açıklamada, parlamentonun kararına saygı duyduğunu ancak Anayasa Mahkemesinin yasayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Parlamentonun Ocak ayının başında onayladığı yasaya göre, 18 yaşından büyük, ölümcül hastalığı olanlar ya da dayanılmaz acı çekenler ötenazi talep edebiliyordu.

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