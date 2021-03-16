Yunanistan’dan halka orduya bağı yapın çağrısı!

Türkiye kendi gemisini tasarlayabilen dünyada on ülkeden biri. Önümüzdeki yıllarda envantere katılacak gemilerle birlikte Türkiye Mavi Vatan'da çok daha güçlü hale gelecek. Yunanistan Filo Derneği Başkanı ise Türkiye'nin adımları karşısında yeni silahlar alınması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye çok güçlü donanma geliştirdi.” dedi ve halka bağış yapın çağrısında bulundu.