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AFAD duyurdu! Yunanistan 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

tarafından yapılan açıklamada 'ın Larisa kentinde saat 18.09'da 4.2 büyüklüğünde meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 6.30 kilometre olarak ölçüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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AFAD duyurdu! Yunanistan 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Larisa kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin saat 18.09'da yaşandığı açıklanırken depremin derinliği 6,30 kilometre olarak ölçüldü.

Yunanistanda 6,2 büyüklüğünde deprem! YUNANİSTAN'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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