AFAD duyurdu! Yunanistan 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Larisa kentinde saat 18.09'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 6.30 kilometre olarak ölçüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Larisa kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin saat 18.09'da yaşandığı açıklanırken depremin derinliği 6,30 kilometre olarak ölçüldü.