AFAD duyurdu! Yunanistan 4,2 büyüklüğünde depremle sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın Larisa kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin saat 18.09'da yaşandığı açıklanırken depremin derinliği 6,30 kilometre olarak ölçüldü.