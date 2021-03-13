Somali'de askeri konvoya bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'ya bağlı Waberi bölgesinde askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken olayı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.