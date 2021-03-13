Son dakika: Kazakistan'da An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Son dakika haberine göre, Kazakistan'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü. Yerel basın kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.
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UÇUŞLAR ERTELENDİ
Almatı havaalanı basın servisinin açıklamasına göre, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesine ait AN-26 tipi askeri uçak iniş sırasında, Kazakistan'ın Kızıltu köyü yakınlarında düştü.
Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.
Başkent Nur-Sultan'dan Almatı'ya uçan uçak, piste ulaşamadan düştü.
Uçakla, yerel saatle 17:20 civarında bağlantı kesildi ve ardından hemen alarm verildi.
Uçağın düşmesinin ardından meydana gelen yangın söndürüldü.
UÇUŞLAR ERTELENDİ
6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.
Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.