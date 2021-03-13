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Son dakika: Kazakistan'da An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü

Son dakika haberine göre, 'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü. Yerel basın kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaza nedeniyle Havaalanında uçuşlar ertelendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Son dakika: Kazakistan'da An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü

Almatı havaalanı basın servisinin açıklamasına göre, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesine ait AN-26 tipi askeri uçak iniş sırasında, Kazakistan'ın Kızıltu köyü yakınlarında düştü.

Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.

Başkent Nur-Sultan'dan Almatı'ya uçan uçak, piste ulaşamadan düştü.

Uçakla, yerel saatle 17:20 civarında bağlantı kesildi ve ardından hemen alarm verildi.

Uçağın düşmesinin ardından meydana gelen yangın söndürüldü.

UÇUŞLAR ERTELENDİ
6 asker bulunan uçakta, 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Almatı Havaalanında uçuşlar ertelendi.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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