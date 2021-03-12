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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile görüştü

Devlet Başkanı ’in, Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, 'daki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Dağlık Karabağ'a ilişkin varılan anlaşmaların ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

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