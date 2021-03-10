Üç gün süren oturum tamamlandı! Libya Başbakanı Dibeybe'nin hükümeti güvenoyu aldı

Güvenoyunun ardından meclise hitap eden Başbakan Dibeybe, meclise "tarihi bir karara imza attığı" için teşekkür ederek, temsilcilere "Tüm aşamalarda benimle çalışmanızı, Libya'da bir araya gelmeyi ve çıkarılan nefreti unutmayı arzu ediyorum." dedi.

Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun destekleriyle vadedilen tarihte seçimleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurguladı. Devletin bölünmeyeceğini dile getiren Dibeybe, "Sizlere sözümdür. Tekrar savaş olamaz." diye konuştu.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.