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Uçağı düşen pilot 36 gün sonra kurtarıldı! Bakın nasıl hayatta kaldı

İHA
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Giriş: 10.03.2021 17:04
Güncelleme:10.03.2021 17:20
Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen uçağın pilotu 36 gün boyunca ormanda yaşadı. Pilot, kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını ifade etti.

Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen uçağın pilotu 36 gün boyunca ormanda yaşadı. Pilot, kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını ifade etti.

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