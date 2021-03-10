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Uçağı düşen pilot 36 gün sonra kurtarıldı! Bakın nasıl hayatta kaldı
Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen uçağın pilotu 36 gün boyunca ormanda yaşadı. Pilot, kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını ifade etti.
Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düşen uçağın pilotu 36 gün boyunca ormanda yaşadı. Pilot, kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını ifade etti.