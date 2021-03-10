Maske takmayan yolcuyu uyaran şoför saldırıya uğradı

Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın arka koltuğundaki maskesiz bir kadının Khadka'nın yüzüne kasıtlı olarak öksürdüğü ve bağırdığı görülüyor. Birkaç saniye sonra kadının Khadka'ya saldırarak cep telefonunu aldığı, yüzündeki maskesini çıkarıp attığı kameraya yansıyor. Diğer bir yolcu ise bağırmaya devam ettiği şoförü dövmekle tehdit ediyor.