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Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis’ten Türk zırhlısı Ejder Yalçın’a övgü: Canavar bir şey!

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik tekerlekli zırhlı araç 4x4, Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkenin kullandığı Ejder Yalçın, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. "Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası” diyen 'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis,“Canavar bir şey. Neyse iyi ki ülke olarak aldık." ifadelerini kullandı. 11 Şubat 2021 tarihinde Ejder Yalçın'ın güvenlik güçlerine teslim töreninde konuşan Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatının yapıldığını, kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim alacaklarını söylemişti.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis’ten Türk zırhlısı Ejder Yalçın’a övgü: Canavar bir şey!

'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Türk zırhlısı 'ın artık bir dünya markası olduğunu söyledi.

"CANAVAR BİR ŞEY.. NEYSE İYİ Kİ ÜLKE OLARAK ALDIK"
Matis, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Türk zırhlısı Ejder Yalçın hakkında açıklamada bulundu ve "Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'A 10 EJDER YALÇIN TESLİMATI YAPILDI
Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö ve Genel Müdürü , 11 Şubat 2021 tarihinde Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın'ın güvenlik güçlerine teslim töreninde konuşmuştu. Benkö, 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatının yapıldığını, kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim alacaklarını söylemişti.

Ejder Yalçın, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor.

Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, 'deki ilk ülke olmuştu.

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