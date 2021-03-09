Son dakika: Avrupa ile diplomasi trafiği başlıyor! AB liderleri Türkiye’ye geliyor

YOL HARİTASI ÇALIŞMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen ay gerçekleştirdiği Brüksel ziyaretinde kararlaştırıldığı üzere Türkiye-AB ilişkilerinde atılabilecek somut adımların belirlenmesi için oluşturulacak yol haritası üzerinde çalışmalar da sürüyor. Diplomatik kaynaklar, "Hangi adımların atılabileceğini konuşuyoruz, diğer seviyelerde de diyalog devam ediyor. Daha pozitif bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.