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Son dakika: Avrupa ile diplomasi trafiği başlıyor! AB liderleri Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberine göre Ankara ile arasında pozitif ajanda gündemi kapsamında görüşmeler başlıyor. Diplomatik kaynaklar, “Daha olumlu bir yaklaşım var” diyor.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Avrupa ile diplomasi trafiği başlıyor! AB liderleri Türkiye’ye geliyor

, dayanışma eksenli bakış açısıyla ikili ve bölgesel temaslarını artırarak sahada ve masada gücünü ve etkisini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde (AB) ülkeleri ile temaslar yoğunlaşacak. Başkanı ile Başkanı 'in de aralarında bulunduğu üst düzey AB liderlerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Göç anlaşmasının yenilenmesi, 'nin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi ve yeni fasılların açılması konuları masaya yatırılacak.

YOL HARİTASI ÇALIŞMASI
Dışişleri Bakanı 'nun geçen ay gerçekleştirdiği ziyaretinde kararlaştırıldığı üzere Türkiye-AB ilişkilerinde atılabilecek somut adımların belirlenmesi için oluşturulacak yol haritası üzerinde çalışmalar da sürüyor. Diplomatik kaynaklar, "Hangi adımların atılabileceğini konuşuyoruz, diğer seviyelerde de diyalog devam ediyor. Daha pozitif bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Avrupa diplomasisinde kilit ülkelerden olan Almanya Şansölyesi ile Başkan arasında da video konferans görüşmeleri düzenli olarak devam ediyor. İki liderin önceki gün gerçekleştirdiği son görüşmede de olumlu bir atmosferin hakim olduğu kaydedildi. Erdoğan-Macron görüşmesinde de Erdoğan'ın normalleşmeye ilişkin pozitif mesajlar verdiği öğrenildi.

5 KRİTİK BAŞLIK
AB ile pozitif atmosfer aralık ayındaki zirvenin ardından ortaya çıktı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne karşı geçmişteki yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayarak AB'den de bunu beklediğini ifade ediyor. AB'nin göç mutabakatı çerçevesinde vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu sözlerini tutması gerektiği belirtiliyor. Türkiye'de gerçekleşecek kritik temaslarda da göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, yeni fasılların açılması konularının yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi de masaya yatırılacak.

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