05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'dan Başkan Erdoğan-Angela Merkel görüşmesine ilişkin açıklama

Almanya'dan Başkan Erdoğan-Angela Merkel görüşmesine ilişkin açıklama

Başbakanı 'in, (AB) ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit ettiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
ABONE OL
Almanya'dan Başkan Erdoğan-Angela Merkel görüşmesine ilişkin açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Angela Merkel ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Seibert, iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve aralarında Akdeniz'in doğusundaki durum dahil çeşitli bölgesel konuları ele aldığını aktardı.

"Şansölye, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yeniden teyit etti." ifadesini kullanan Seibert, Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya'da Abdulhamid Dibeybe yönetiminde devam eden hükümetin kurulmasına ülke içinden ve dışından tam destek verilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Merkel'in, Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı konuların sadece diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladığını anlatan Seibert, Şansölye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin olarak da gayriresmi görüşmelerin BM'nin arabuluculuğunda yakında başlayacağına dair açıklama yapılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA