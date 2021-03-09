Polisten şok iddia! Ansızın kaybolmuştu kimse inanamadı

Bu sadece parayla ilgili değil, başımıza gelenlerin sonuçlarıyla ilgili. Yıllardır sıfır getiriye çalışıyoruz çünkü o anlamsız ama kendince haklı bir hayat yaşamaya karar verdi." Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu tarafından açılan dolandırıcılık soruşturması, halen devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN