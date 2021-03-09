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Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

Hemzemin geçitten geçerken raylara takılan otobüse hızla giden bir tren çarptı.

Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

Korkutan kazanın adresi İsveç. Göteborg kentinde bir otobüs rayların ve yolun kesiştiği noktadan geçmek isterken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu.

Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

Trenin makinisti fren yapsa da kazaya engel olamadı. Tren otobüse tüm hızıyla çarptı.

Raylara sıkışan otobüse tren çarptı

Neyse ki korkulan olmadı. Kaza sırasında otobüste kimsenin olmadığı bildirildi. Trende de 50 kişi bulunduğu 3 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı aktarıldı.

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