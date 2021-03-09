Raylara sıkışan otobüse tren çarptı
İsveç'te raylar ve yolun kesiştiği noktada bir yolcu otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışırken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu. Trenin makinisti fren yapmasına rağmen korkunç kazayı önleyemedi.
DÜNYA A Haber
Hemzemin geçitten geçerken raylara takılan otobüse hızla giden bir tren çarptı.
Korkutan kazanın adresi İsveç. Göteborg kentinde bir otobüs rayların ve yolun kesiştiği noktadan geçmek isterken sıkıştı. O sırada bir tren de süratle yaklaşıyordu.
Trenin makinisti fren yapsa da kazaya engel olamadı. Tren otobüse tüm hızıyla çarptı.
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Neyse ki korkulan olmadı. Kaza sırasında otobüste kimsenin olmadığı bildirildi. Trende de 50 kişi bulunduğu 3 kişinin kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı aktarıldı.