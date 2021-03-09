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Dağı elleriyle kazıp altın çıkardılar! Dünyayı sallayan olay

Son dakika haberine göre; ülkesi 'nde bir dağda keşfedilen altın rezervinin ardından binlerce kişi bölgeye akın etti. Elleriyle dağı kazan kişilerin görüntüsü sosyal medyayı salladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Dağı elleriyle kazıp altın çıkardılar! Dünyayı sallayan olay

ülkesi 'nde bir dağdan altın fışkırmasıyla ülke çalkalandı.

eyaletindeki Luhihi'de Şubat ayı sonunda keşfedilen altın madeni, küçük bir köye binlerce insanın akın etmesine yol açtı.

Güney Kivu Maden Bakanı Venant Burume Muhigirwa, eyalet başkenti 'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki köyde izdiham yaşandığını söyledi.

Köyde altın bulunduğunu duyanların elleriyle toprağı kazıp değerli madeni aradığı görüntüler, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve anında dünya çapında viral oldu.

Dağı elleriyle kazarak altın çıkardılar! DAĞI ELLERİYLE KAZARAK ALTIN ÇIKARDILAR!

Luhihi'de yaşanan izdihamın ardından maden şirketi faaliyetlerini askıya aldı.

Altına hücumu önlemek isteyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri ise, bölgede madenciliği yasakladı.

Madenciliğin ekonomide önemli bir yer tuttuğu 81 milyon nüfuslu ülkede, özellikle doğu ve kuzey bölgelerde birçok insan altın işleyerek hayatlarını kazanıyor. Altın madenlerinin çoğu ise kayıt altında değil.

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