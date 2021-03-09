İstatistik biliminde belirli bir artış eğiliminin tepe noktasına yakınlığını öngörebilmek için zaman çizgisindeki son artışların ortalamasının en yüksek artış değerine oranı hesaplanıyor. Bu varsayıma göre, ortalamanın tepe değere oranı azaldıkça yeni bir tepe noktasının ortaya çıkma olasılığının da azaldığı öngörülüyor.

Dünya genelinde, 5, 6, 7 Mart günlerinde Kovid-19'a bağlı hayatını kaybedenlerin ortalaması 7 bin 88 olarak kayda geçti. 3 günün vaka ortalaması, 20 Ocak'ta kaydedilen "tepe noktasındaki" 17 bin 622 olan ölüm sayısının yüzde 44,6'sına karşılık geliyor.