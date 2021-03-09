Libya'dan Türkiye açıklaması! "Türkler sayesinde gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandık"

DİBEYBE, SAVUNMA BAKANLIĞINI GEÇİCİ OLARAK ÜSTLENECEK

Dibeybe, bugünkü konuşmasında, tüm tarafların Savunma Bakanlığını talep ettiğini belirterek, "Yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı." demişti.

Kabinesinde 26 bakan bulunduğunu aktaran Dibeybe, kabinesinin, Dışişleri Bakanı da aralarında olmak üzere yüzde 15'inin kadınlardan oluştuğunu ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini, tüm bakanların mal varlıklarını beyan edeceğini vurgulamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammuda, Başbakan'ın ilk aşamada Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını kendisinin üstleneceğini, ileride bu görevlere Başkanlık Konseyi ile istişare halinde bir ismin atanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisinin, şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamına tek seferde güvenoyu vermesi bekleniyor.