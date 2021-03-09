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İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay ölü bulundu

kentinde kaybolan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Türk asıllı subay ölü bulundu. Deniz Arda, 3 ay önce kaybolmuştu. İsveç güvenlik birimleri ilk incelemeler sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021
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18 Kasım 2020'de İsveç'te kaybolan Türk subayın cesedi bulundu.

İsveç Deniz Kuvvetleri'nde görevli subay Deniz Arda, geçen yıl kasım ayında yürüyüş yapmak için spor salonundan ayrılmış..

Ancak bir daha da kendisinden haber alınmamıştı.

O tarihten sonra isveç polisi binlerce kişiden oluşan bir ekiple kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ancak 31 yaşındaki Türk subayı için aylarca süren umutlu bekleyiş sona erdi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü kentin güneyindeki bir parkta bulunan cesedin İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde deniz komando subayı olarak görev yapan Deniz Arda'ya ait olduğunu duyurdu.

Cesedi bir doğa yürüyüşçüsünün farkedip ihbarda bulunduğu belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde bir suç unsuruna rastlanmadığı açıklandı.

Türk subayın aylar sonra cesedi bulundu TÜRK SUBAYIN AYLAR SONRA CESEDİ BULUNDU

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