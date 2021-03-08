Dolar ve altını olanlara flaş uyarı! FED'den dolar-altın açıklaması! Dolar düşecek mi? Altın düşecek mi?

Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oldu. Powell'ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. Hal böyle olunca Dolar/TL kuru da 7.50 seviyesinin üzerini test etti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte cevabı...