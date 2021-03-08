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Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre; toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 573 bin 230, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 444 bin 952 oldu.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre; toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 573 bin 230, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 444 bin 952 oldu.