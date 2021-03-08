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Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

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Giriş: 08.03.2021 16:22
Güncelleme:08.03.2021 16:27
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre; toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 573 bin 230, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 444 bin 952 oldu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre; toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 573 bin 230, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 444 bin 952 oldu.

İşte Türkiyede aşı olanların sayısı İŞTE TÜRKİYE'DE AŞI OLANLARIN SAYISI
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