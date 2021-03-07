07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri H5N8 alarmı! İlk kez hindide görüldü

H5N8 alarmı! İlk kez hindide görüldü

Son dakika haberine göre; Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken 'da kuş gribi salgını patlak verdi. Ülkede Kasım 2020'den bu yana 8’inci defa kuş gribine rastlanırken, ilk kez hindilerde tespit edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
H5N8 alarmı! İlk kez hindide görüldü

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken 'da kuş gribi alarmı verildi. Ülkede ilk defa hindilerde kuş gribi tespit edildi. Bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespitinin ardından 4 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi. Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamaya göre, başkent 'a 120 kilometre uzaklıktaki kasabası yakınlarında yer alan Lundby köyünde, yaklaşık 50 bin bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı.

4 BİN HİNDİ İTLAF EDİLİYOR

Hindilerin geniş bir alanda birbirine uzak 10 farklı kümeste yetiştirildiği çiftlikte, kuş gribi virüsü taşıyan hayvanların tespit edildiği tek kümesteki 4 bin hindinin itlafına başlandı.

Söz konusu çiftlik ile 3,5 kilometre ve 9 kilometre sınırındaki kümes hayvanları izlenmeye başlanırken, bölgede bazı önlemler alındı.

YUMURTA SATIŞI YASAKLANDI

Önlemler arasında, belirtilen sınırlar içerisindeki kümes hayvanlarının yer değiştirmesi ve yumurta satışının yasaklanması bulunuyor. Danimarka'da Kasım 2020'den bu yana 8'inci defa kuş gribine rastlanırken, ilk kez hindilerde tespit edildi.

Kuş gribi insana geçer mi? KUŞ GRİBİ İNSANA GEÇER Mİ?
Alarm verildi! 410.000 adet itlaf edilecek ALARM VERİLDİ! 410.000 ADET İTLAF EDİLECEK
O ülkede kuş gribi salgını nedeniyle alarm! O ÜLKEDE KUŞ GRİBİ SALGINI NEDENİYLE ALARM!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA