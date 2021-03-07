H5N8 alarmı! İlk kez hindide görüldü

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Danimarka'da kuş gribi alarmı verildi. Ülkede ilk defa hindilerde kuş gribi tespit edildi. Bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespitinin ardından 4 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi. Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'a 120 kilometre uzaklıktaki Skaelskör kasabası yakınlarında yer alan Lundby köyünde, yaklaşık 50 bin hindi bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı.