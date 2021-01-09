09 Ocak 2021, Cumartesi
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Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da Cammu Keşmir’de de olası kuş gribi salgını nedeniyle alarma geçildi

Hindistan'da Cammu Keşmir’de de olası kuş gribi salgını nedeniyle alarma geçildi

'ın bölgesinde sebebi bilinmeyen kuş ölümleri, halihazırda ülkenin 6 eyaletinde görülen () salgınının buraya da sıçramış olabileceği yönünde endişeleri artırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021
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Hindistan'da Cammu Keşmir’de de olası kuş gribi salgını nedeniyle alarma geçildi

Udhampur'da 154, Cammu'da da 5 kuş ölüsü bulundu. Kuşların salgından etkilenip etkilenmediğini anlamak için ölen hayvanlardan alınan örnekler inceleniyor.

Ülkede salgının önüne geçmek için yabani kaz, karga ve ördeklerin yanı sıra çok sayıda kümes hayvanı itlaf edilmeye başlanmıştı.

Haryana eyaletinde 350 bin kümes hayvanının, Himaçal Pradeş eyaletinde de 2 bin 400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti.

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