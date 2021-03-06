Son dakika | Facebook'un yakasına yapıştılar! Irkçılık soruşturması açıldı

Dünya liderlerine uygulanan sansür olaylarıyla gündeme gelen sosyal medya platformu Facebook bu kez de işe alım ve ödenen primlerde ırkçı yaklaşım suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddialar üzerine harekete geçen ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC, Facebook'a soruşturma açtı. Soruşturmanın Facebook'a iş başvurusunda bulunan ve reddedilen adaylardan ve şirkette hali hazırda görev yapan Oscar Veneszee Jr adlı yöneticinin başvurusu üzerine başlatıldı. İş başvurusunda bulunan üç avukat ve şirketin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden bir yönetici ise Amerikan medyasına konuştu. Kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığını ileri süren grubun avukatı Peter Romer-Friedman yaptığı açıklamada, EEOC'in, Facebook'a işe alma ve terfilerde ırkçı ön yargı nedeniyle soruşturma açtığını duyurdu.