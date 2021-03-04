Ukrayna SİHA'ların ardından Türk silahlarının peşinde! Yerli ve milli silahlara hayran kaldılar

Türk İHA/SİHAlarına hayran kalan Ukrayna, yerli ve milli silahları da inceleme kararı aldı. Türkiye ile sıcak ilişkilerini artıran Ukrayna, gelecek nesillerin silahlarını birlikte üretmek istediklerini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk, MKE Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.