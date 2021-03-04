04 Mart 2021, Perşembe
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Ukrayna SİHA'ların ardından Türk silahlarının peşinde! Yerli ve milli silahlara hayran kaldılar

Türkiye ile İHA/SİHA anlaşması yapan Ukrayna'nın Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk, başkent Ankara'ya geldi. Türkiye'nin yerli ve milli silahlarının üretildiği fabrikayı inceleyen Myronluk, hayranlığını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Ukrayna SİHA'ların ardından Türk silahlarının peşinde! Yerli ve milli silahlara hayran kaldılar

Türk İHA/SİHAlarına hayran kalan Ukrayna, yerli ve milli silahları da inceleme kararı aldı. Türkiye ile sıcak ilişkilerini artıran Ukrayna, gelecek nesillerin silahlarını birlikte üretmek istediklerini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk, MKE Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

İHA'DAN SONRA KORVET DE ALACAKLAR

Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı." ifadelerine yer verildi.

HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Tamamen yerli üretimle başarısından söz ettiren kurum, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler için Türkiye'de bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk'u ağırladı. Fabrikayı gezen Myroniuk, incelediği silahlara hayran kaldı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Kurumdan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'mız nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk 'u MKE Gazi Fişek Fabrikamızda ağırladık. Mevcut ve potansiyel işbirliği kapasiteleri hakkında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik." denildi.

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