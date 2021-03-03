03 Mart 2021, Çarşamba
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Cibuti'de denize atılan en az 20 göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 'de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Cibuti'de denize atılan en az 20 göçmen öldü

Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmenden en az 20'si hayatını kaybetti.IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 göçmenden en az 20'sinin Cibuti'nin Obock sahilinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Binlerce genç Afrikalının Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'e geçmeye çalıştığını hatırlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güvenlik görevlilerinden korkan insan kaçakçıları zaman zaman kaçmak için teknedeki göçmenleri denize atıyor.

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