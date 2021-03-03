Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a seçim resti

Ermenistan'da hükümete yönelik askeri darbe girişiminin ardından, Başbakan Paşinyan önce Genelkurmay Başkanını görevden almış, ancak Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bu mümkün olmamıştı. Paşinyan Cumhurbaşkanı'na tepki gösterirken halkı sokağa çağırmış, yeniden seçim çağrısında bulunmuştu.

ÖNCE İSTİFA SONRA SEÇİM

Ermenistan Başbakanı'nın seçim çağrısına muhalefetten cevap geldi. Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 'erken seçim' çağrılarını reddetti. Muhalifler, önce Paşinyan'ın istifa etmesini istedi.

"AYNI YÖNTEMLE YÜRÜTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Ermenistan'da muhalif kanadın başbakan adayı olan Vazgen Manukyan, destekçilerinin toplandığı bir miting sırasında, "Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber (Başbakan Nikol) Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız" açıklamasında bulundu.

Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, "Paşinyan'ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz" diye devam etti.