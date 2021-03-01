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Sağlık Bakanlığı 1 Mart 2021 Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta ve test tablosu

SON DAKİKA HABERİ... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük (Covid-19) sayısını açıkladı. İşte 1 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük (Covid-19) sayısını açıkladı.

İşte 1 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 645 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1215 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İşte günün Kovid-19 tablosu İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

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