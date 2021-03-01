Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il Kovid-19 risk haritasını paylaştı

Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz" ifadelerini kullandı.



Buna göre; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Konya, Aksaray, Adıyaman, Osmaniye, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Edirne kırmızı renk ile çok yüksek riskli kategordide yer aldı.

İstanbul ve İzmir turuncu renk ile yüksek riskli sınıfta bulunurken, Ankara ise sarı renk ile orta riskli iller arasında yer aldı.