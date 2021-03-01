01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il Kovid-19 risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il Kovid-19 risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı , koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il Kovid-19 risk haritasını paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı.

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz" ifadelerini kullandı.


Buna göre; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Konya, Aksaray, Adıyaman, Osmaniye, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Edirne kırmızı renk ile çok yüksek riskli kategordide yer aldı.

İstanbul ve İzmir turuncu renk ile yüksek riskli sınıfta bulunurken, Ankara ise sarı renk ile orta riskli iller arasında yer aldı.

İşte günün Kovid-19 tablosu İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA