Çin'den "Kovid-19" hamlesi: Hazirana kadar...

Çin'in salgını kontrol altına alma sürecinde çok iyi olduğunu ancak aşılama hızının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu belirten Zhong, 1,4 milyarlık nüfusun yalnızca yüzde 3,56'sının aşılandığını aktardı.