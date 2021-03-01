Eski ABD Başkanı Trump 2024 seçimleri için sinyal verdi

Trump ayrıca 2022 Kongre ara seçimleri ve 2024 seçimlerine giden yolda Cumhuriyetçi Parti içinde etkin ve aktif roller alacağını ve bu seçimleri kazanmak için beraber çalışacaklarını dile getirdi.

Önce Temsilciler Meclisini ve Senatoyu geri kazanacaklarını iddia eden Trump, "Daha sonra biri Cumhuriyetçi başkanlığı kazanacak ama acaba kim?" sözleriyle de salonda alkış topladı.

- BİDEN YÖNETİMİNE YÜKLENDİ

Konuşmasının büyük bölümünde Biden yönetimine yüklenen Trump, kendilerinin "önce Amerika" derken, Biden'ın "en son Amerika" politikası izlediğini savundu.

"Biden, tüm başkanlar arasında ilk ayını en kötü geçiren isimdir." diyen Trump, Biden yönetiminin özellikle göçmenlik politikalarını eleştirdi ve yasa dışı göçmenlere ülke kapılarının açıldığını ileri sürdü.

ABD'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin temelini kendi yönetiminin attığını ve Biden'ın bugün o planları uyguladığını savunan Trump, "Biz kimsenin beklemediği şekilde rekor sürede aşı çalışmalarını bitirdik. Biden bizim hazırladığımız planlar üzerinden gidiyor ve şu anda medya tüm krediyi ona veriyor. Büyük haksızlık." şeklinde konuştu.