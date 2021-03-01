Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken en çok vakanın görüldüğü ABD'de son 24 saatte 51 bin 432 artışla 28 milyon 606 bin 340'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 1093 kişi hayatını kaybetti.