Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi
Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla devam ederken vaka sayılarında da artış sürüyor. Dünya genelinde en çok vaka bulunan ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 432 artışla 28 milyon 606 bin 340'a çıktı. Peki dünya genelinde vaka durumu nasıl? Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye'de vaka sayısı...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken en çok vakanın görüldüğü ABD'de son 24 saatte 51 bin 432 artışla 28 milyon 606 bin 340'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 1093 kişi hayatını kaybetti.
O EYALETLER ALARMDA
California 3 milyon 566 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 653 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 909 binden fazla vakayla Florida izliyor.
ABD 29,257,672
Hindistan 11,121,186
Brezilya 10,551,259
Rusya 4,257,650
İngiltere 4,176,554
Fransa 3,755,968
İspanya 3,188,553
İtalya 2,925,265
Türkiye 2,701,588
Almanya 2,451,822
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Kolombiya 2,251,690
Arjantin 2,107,365
Meksika 2,086,938