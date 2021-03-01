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Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi

Dünya genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla devam ederken sayılarında da artış sürüyor. Dünya genelinde en çok vaka bulunan 'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 432 artışla 28 milyon 606 bin 340'a çıktı. Peki dünya genelinde vaka durumu nasıl? Hangi ülkede kaç vaka var? 'de vaka sayısı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyona yaklaştı! İşte ülke ülke vaka durumu... Liste güncellendi

Dünya genelinde sayıları artmaya devam ederken en çok vakanın görüldüğü 'de son 24 saatte 51 bin 432 artışla 28 milyon 606 bin 340'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 1093 kişi hayatını kaybetti.

O EYALETLER ALARMDA

California 3 milyon 566 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 653 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 909 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD 29,257,672

Hindistan 11,121,186

Brezilya 10,551,259

Rusya 4,257,650

İngiltere 4,176,554

Fransa 3,755,968

İspanya 3,188,553

İtalya 2,925,265

Türkiye 2,701,588

Almanya 2,451,822

Kolombiya 2,251,690

Arjantin 2,107,365

Meksika 2,086,938

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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