İsrail o patlamadan İran'ı sorumlu tuttu: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada Umman Körfezi'nde İsrail gemisinin geçişi sırasında yaşanan patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini söyledi. Gantz patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürdü.
GEREKÇESİNİ SÖYLEDİ
Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yaptı. İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.
Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.