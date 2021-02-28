İsrail o patlamadan İran'ı sorumlu tuttu: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

GEREKÇESİNİ SÖYLEDİ

Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yaptı. İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.

Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.