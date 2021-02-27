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Çin'de üretilen Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme! Resmen açıkladılar

Son dakika haberleri... tek dozluk kullanıma sahip “” yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaygın kullanım için şartlı olarak onayladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Çin'de üretilen Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme! Resmen açıkladılar

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tek dozluk Rekombinant aşısının şartlı olarak yaygın kullanım için onaylandığı bildirildi.

Rekombinant'ın Çin Askeri Tıp Enstitüsünde araştırmacı olan Chen Wei liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen Çin'in adenovirüs temelli ilk aşısı olduğu kaydedildi.

aşısının 18 yaşın üzerindekilere uygulanabildiği ve 2-8 santigrat derecelerde taşınıp saklanabildiği ifade edildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre aşı, semptomatik vakaları önlemede yüzde 65,7 ve hastalığın şiddetini azaltmada yüzde 90,98 etkili.

Çin daha önce tarafından üretilen aşısına ilaveten özel şirket ve kamu şirketi 'ın Kovid-19 aşılarını yaygın kullanım için şartlı onaylamıştı.

Ad5-nCoV adlı aşıya da 2020 Haziran ayından bu yana, bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onay verilmişti.

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