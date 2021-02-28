28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Cemal Kaşıkçı'nın katili Selman hakkında kritik gün pazartesi! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama

Cemal Kaşıkçı'nın katili Selman hakkında kritik gün pazartesi! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama

Başkanı cinayetinin sorumlusu 'ın cezalandırıp cezalandırılmayacağı konusunda kendisine yöneltilen soruya "'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru yapılacak." yanıtını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
ABONE OL
Cemal Kaşıkçı'nın katili Selman hakkında kritik gün pazartesi! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama

Başkanı , cinayetine ilişkin istihbarat raporunun ardından pazartesi günü 'la ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi.

PAZARTESİ DUYURU YAPILACAK

Biden, memleketi Delaware'ye hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının Suudi Arabistan'la ilgili sorusunu yanıtladı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının raporunun ardından 'ı (MBS) cezalandırıp cezalandırmayacağı yönündeki soruya Biden, "Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru yapılacak." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme! CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA