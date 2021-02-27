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Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da 300 öğrencinin kaçırılması olayını kınadı

, 'da yatılı okulun basılması sonucu 300 öğrencinin kaçırılması olayını şiddetle kınadıklarını bildirdi. Bakanlık tarafından, "Kayıp öğrencilerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz." mesajı verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da 300 öğrencinin kaçırılması olayını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde yatılı okula düzenlenen saldırı hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Zamfara Eyaleti'nde bulunan bir yatılı okula bugün (26 Şubat) silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 300'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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