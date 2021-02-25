Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan’da İslam Merkezi’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti.

Burada İslam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan ziyaretimize İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz ef. Hasanoviç'le yaptığımız görüşmeyle başladık. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin selamlarını ilettik. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra verdikleri desteği unutmayacağız. Her zaman yanlarında olacağız" ifadelerine yer verdi.