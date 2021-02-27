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O aşı için kritik gün yarın: Johnson&Johnson aşısı için acil durum kullanım onayı verilecek

Gıda ve İlaç Dairesi () uzmanlar paneli, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımına yeşil ışık yaktı. FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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O aşı için kritik gün yarın: Johnson&Johnson aşısı için acil durum kullanım onayı verilecek

Gıda ve İlaç Dairesi () Johnson&Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının acil durum kullanımını onayladı.

Aşının etkili ve güvenli olduğu yönünde FDA uzmanları tarafından yayımlanan analizin ardından bugün toplanan panel, aşının acil durum kullanımını görüştü.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının acil durumlarda kullanılması tavsiyesinde bulundu. 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

FDA'nın aşının kullanımına yarın resmi onay vermesi bekleniyor. Jonhson&Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

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