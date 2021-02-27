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Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık dev yardım paketine Temsilciler Meclisi’nden onay çıktı!

'de koronavirüs mücadelesi için kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi, 'nden onay aldı. Yardım paketinin son onayı için 'da da kabul görmesi gerekecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2021
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Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık dev yardım paketine Temsilciler Meclisi’nden onay çıktı!

ABD, koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olmayı sürdürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı ve can kayıplarında ilk sırada bulunan ülkede eski başkan Trump'ın virüsle mücadele şekli çok eleştiri almıştı.

Öte yandan Joe Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini daha göreve başlamadan açıklamıştı.

400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

YARDIM PAKETİNİN AKIBETİNE SENATO KARAR VERECEK
Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, yardım paketi 219 kabul ve 212 ret oyuyla kabul edildi.

Oylama sonrası açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Amerikan halkı, hükümetin onlar için var olduğunu bilmeli" dedi.

Paket, Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

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