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Son dakika: PKK'nın sözde siyasi bürosuna kilit vuruldu! Çocukları Kandil'e kaçırılan ailelerin tepki göstermişti

Evlat nöbeti 'de olduğu gibi 'ta da kendini gösterdi. Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak 'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Son dakika: PKK'nın sözde siyasi bürosuna kilit vuruldu! Çocukları Kandil'e kaçırılan ailelerin tepki göstermişti

Irak'ta Türkmenler'in yoğun olarak yaşadığı Selahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan Tevgera Azadi Partisi binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak Kandil'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı. Sabah'ın haberine göre terör örgütünün baskılarına ve gençlerin zorla örgüt kamplarına götürülmesine bölge halkı tepki gösterdi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA
Geçen ay terör örgütü mensuplarınca iki kız çocuğunun kaçırılmaya çalışılması Tuzhurmatu'da bardağı taşıran son damla oldu. Ailelerin şikâyeti üzerine Süleymaniye sınırındaki kontrol noktasında teröristler yakalanarak çocuklar kurtarıldı ve ailelerine teslim edildi. Bölge halkının şikayetleri üzerine PKK'ya bağlı ofis kapatıldı. Partinin Erbil, Duhok ve Süleymaniye ofisleri de daha önce kapatılmıştı. Irak'ta 2003'ten itibaren PKK'nın bölgede sözde parti ofislerini açmaya başladığı biliniyor. Bu ofislerde gençlere toplantı adı altında örgüt propagandası yapıldığı, kandırılan gençlerin Kandil'e gönderildikleri ve eylemlerde ön saflarda kullanıldığı belirtiliyor.

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