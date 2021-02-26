Nijerya'da yatılı okula silahlı baskın! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı
Son dakika haberine göre... Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı. Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, kaçırılan kişi sayısına dair bilgi vermedi.
DÜNYA AA
Nijerya'da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, yeni bir baskın daha yaşandı.
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zamfara eyaletinde sabah saatlerinde bir okula baskın gerçekleştirildiği bildirildi.
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Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, kaçırılan kişi sayısına dair bilgi vermedi.
Baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, rehineler henüz serbest bırakılmadı.