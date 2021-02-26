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Nijerya'da yatılı okula silahlı baskın! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı

Son dakika haberine göre... 'nın eyaletinde, silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kaçırıldı. Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, kaçırılan kişi sayısına dair bilgi vermedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Nijerya'da yatılı okula silahlı baskın! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı

Son dakika haberine göre... 'nın eyaletinde bulunan bir okula gerçekleştirilen baskında öğrencilerin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'da geçtiğimiz hafta yatılı bir okula düzenlenen baskında kaçırılan öğrenciler ve personeller henüz kurtarılamazken, yeni bir daha yaşandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Zamfara eyaletinde sabah saatlerinde bir okula baskın gerçekleştirildiği bildirildi.

Eyalet valisinin sözcüsü yaptığı açıklamada çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını duyururken, kaçırılan kişi sayısına dair bilgi vermedi.

Öte yandan, 17 Şubat'ta ülkenin batısındaki eyaletinde bulunan kasabasındaki bir okulun yurduna gece saatlerinde askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, 27 öğrenci dahil olmak üzere 42 kişi kaçırılmıştı.

Baskında 1 öğrenci hayatını kaybederken, rehineler henüz serbest bırakılmadı.

Nijerya'da yatılı okula silahlı baskın! Yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı OKULA SİLAHLI BASKIN! YÜZLERCE KIZ ÖĞRENCİ KAÇIRILDI

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