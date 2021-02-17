17 Şubat 2021, Çarşamba
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Son dakika: Nijerya'da 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı

Son dakika haberine göre... 'nın eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Nijerya'da 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı

'nın eyaletindeki 50 kişilik bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında öğrenci ve öğretmenin bulunduğu 30 kişinin kaçırıldığı duyuruldu.

Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, bölgesindeki 'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi.

Kaçırılan öğrencilerin sayısı henüz tam olarak bilinmezken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.

Olayda, öğrencilerden biri, saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti.

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