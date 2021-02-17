Son dakika: Nijerya'da 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı
Son dakika haberine göre... Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.
Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi.
Kaçırılan öğrencilerin sayısı henüz tam olarak bilinmezken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.
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